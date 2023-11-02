الأمن يكشف تفاصيل إلقاء بنزين على عدد من المواطنين بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الحسابات الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمنًا قيام أحد الأشخاص بإلقاء مادة قابلة للاشتعال «بنزين» تجاه بعض المواطنين، وإشعالها بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق بالشرقية.

وتبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالشرقية بحدوث مشاجرة بين طرف أول شقيقان، طرف ثان عاطل أمام أحد محال بيع الدواجن لخلافات الجيرة، قام خلالها الطرف الأول بإطلاق عيار ناري من «فرد محلي» تجاه الطرف الثاني وإحداث إصابته، وتم ضبط الطرف الأول والسلاح المُستخدم، وخلال المشاجرة قام صاحب الحساب بسكب مادة قابلة للاشتعال «البنزين» أمام المحل «ملك والده» خشية دخول طرفى المشاجرة للمحل، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.