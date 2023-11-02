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بدء اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية

كتب:

أسماء زايد
12:43 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الورزاء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الورزاء

بدأ اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منذ قليل، في العاصمة الإدارية الجديدة.

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