بدء اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية كتب: أسماء زايد 12:43 م | الخميس 02 نوفمبر 2023 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الورزاء بدأ اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منذ قليل، في العاصمة الإدارية الجديدة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس الوزراء يفتتح مجمع المدارس في القرية الكونية بأكتوبر رئيس الوزراء يقرر تجديد تعيين هبة الصيرفي نائبا لرئيس البورصة رئيس الوزراء يتابع مؤشرات الإيرادات العامة للدولة «مصر أكتوبر»: زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى العريش طمأنت جميع المصريين النائبة هند رشاد: زيارة رئيس الوزراء للكتيبة «101» رسالة طمأنة للمصريين رئيس الوزراء العاصمة الإدارية اجتماع الحكومة مدبولي بقلم أسماء زايد