«مصر أكتوبر»: زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى العريش طمأنت جميع المصريين

أشاد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة العريش، يرافقه لفيف من كبار رجال الدولة والسياسيين ورؤساء الأحزاب والإعلاميين والفنانين، مضيفا: «توقيتها مناسب وتبعث رسائل طمأنة لكل مصري يحمل هم هذه القطعة الغالية من أرض مصر».

وأضاف في بيان صحفي أن الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وهي تولي شبه جزيرة سيناء اهتماما خاصا وكبيرا، لما لها من مكانة مرموقة عند المصريين، مؤكدا أن مصر قيادة وشعبا لن تفرط في شبر من أرض سيناء.

إشادة بدور قبائل وعواقل سيناء

وأكد أن المصريين جميعا بمختلف توجهاتهم وطوائفهم يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية، لحماية الأمن القومي المصري وسيادة الدولة على أراضيها، منوها بالدور الكبير الذي تقوم به قبائل وعواقل سيناء إلى جانب القوات المسلحة والشرطة بتطهير سيناء من الإرهاب.

وشدد على ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية كحاىط صد لمنع الانزلاق، وراء أي محاولات للنيل من استقرار الدولة المصرية، منوها بضرورة الحفاظ على ما اكتسبناه خلال العشر سنوات الماضية من ‘نجازات ونجاحات من شمال البلاد إلى جنوبها.