محافظ بورسعيد يتابع تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا، لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار والاطمئنان على توافر السلع الغذائية من الأرز وزيت الطعام بكميات تلبي احتياجات المواطنين، خاصة بعد الإقبال على المعرض لشراء الأرز وزيت الطعام بأسعار مخفضة تصل لـ30%.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعدد من الجهات المختصة.

منافذ السيارات المتحركة

واستعرض محافظ بورسعيد، سير الأعمال في المنافذ «السيارات المتحركة»، التي أقامتها محافظة بورسعيد أمام دواوين عموم الأحياء ومدينة بورفؤاد، للتيسير على المواطنين وفتح منافذ متعددة لإقتناء السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

مهرجان تخفيض الأسعار

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة التنفيذية، بالمرور والمتابعة الميدانية لانتظام العمل داخل مهرجان تخفيض الأسعار بالبازار الجديد بحي العرب، وبالمنافذ المتحركة، و التنسيق المتواصل مع المصانع لتوفير كميات تلبي احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بصفة مستمرة.

أسعار الأرز والزيت

وتتضمن مبادرة تخفيض الأسعار ببيع سعر عبوة الأرز 10 كيلوجرام بـ200 جنيه، وسعر زجاجة الزيت 1 كيلوجرام 45 جنيه، وسعر الأرز 1 كيلوجرام 21 جنيها، وكيلو اللحوم البلدي 220 جنيها بالإضافة إلى مختلف السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% وسط إقبال من أهالي بورسعيد.