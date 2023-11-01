محافظ بورسعيد يبحث مع «التخطيط العمراني» إعداد قواعد بيانات مركزية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع ممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن إنشاء قاعدة البيانات المركزية للمخطط الاستراتيجي لمحافظة بورسعيد وتدقيقها جغرافيا ببرنامج (Gis)، وذلك تمهيدا لاستخدامها في إعداد المخططات الاستراتيجية بكافة مستوياتها.

حضر الاجتماع، اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، والدكتور أحمد سعد أبو سريع رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، المهندسة نرمين نشأت مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ،وقطاع الكهرباء، والهيئة العامة للطرق والكباري، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قواعد مركزية للمخطط الاستراتيجي

وأكد محافظ بورسعيد أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، في انشاء قواعد البيانات المركزية للمخطط الاستراتيجي للمحافظة، لتشمل النقل البحري وشبكة خطوط السكك الحديدية ومحطاتها وشبكة الطرق الإقليمية التي تربط المحافظة بباقي محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات النقل والطرق ومياه الشرب وأعمال الصرف الصحي بالمحافظة ،واستغلالها في التعرف على المؤشرات التنموية، ومساعدة متخذي القرار في وضع الخطط المستقبلية التي تتوافق مع الاحتياجات والزيادة السكانية المحتملة.

تقديم خدمات للمواطنين

كما أكد المحافظ على ضرورة توحيد الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة والتنسيق بين كل الهيئات والمؤسسات والمديريات الحكومية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة مثل مديرية الطرق، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومركز المعلومات، وشبكات المرافق، وغيرها من الجهات ذات الصلة، لمراجعة وتدقيق بيانات قاعدة معلومات هيئة التخطيط العمراني، وتحديثها بصفة دورية كل 6 أشهر.

وخلال الاجتماع استعرض مسئولو الهيئة العامة للتخطيط العمراني قاعدة البيانات التي قامت الهيئة بإعدادها وتدقيقها بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة، وتوزيع شبكة الطرق والكباري والمواقف، ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية، ومشروعات مياه الشرب ومحطات التحلية، وأعمال الصرف الصحي .

وأشار الدكتور احمد سعد ابو سريع رئيس الإدارة المركزية للبنيه الأساسية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، لأهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة و تحديثها بصفة مستمرة بمشاركة كافة الجهات المعنية بالمحافظة لتحقيق أقصى استفادة منها في كافة المشروعات التي سيجرى تنفيذها بكافة المحافظة، و يتم ذلك التنسيق مع الجهات المعنية (الطرق والنقل – مياه وصرف صحى – هيئة الطرق والكباري – المجتمعات العمرانية الجديدة – البنية) لتحديث قاعدة البيانات كلا فيما يخصه حتى يتسنى الدراسة وإرساله للهيئة لإعداد المخطط الاستراتيجى للمحافظة.