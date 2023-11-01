محافظ بورسعيد يستقبل رئيس اتحاد عمال مصر.. ركيزة أساسية في الإنتاج والتنمية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم بديوان عام المحافظة، محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، في إطار المحافظ على تقديم كامل الدعم للعمال ورفع الضرر عنهم.

وضع حلول عاجلة للعاملين

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تسعى جاهدة للارتقاء بجموع العاملين ووضع حلول عاجلة، مؤكد أن مؤشر التنمية الرئيسي هو الاهتمام بحقوق عمال مصر وتطويرهم ورفع مستواهم المهني لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج والتنمية الاقتصادية المنشودة.

الارتقاء بمستوى المعيشة

ووجه رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، ودعمه المتواصل لعمال بورسعيد، معربا عن فخره بما وصلت له محافظة بورسعيد من تنمية حقيقية في كافة المجالات، انعكست على الخدمات المقدمة للمواطن، وارتقت بمستوى المعيشة.

كان رئيس اتحاد عمال مصر أكد أن الرئيس السيسي، وجّه عددًا من الرسائل المهمة للشعب المصري وللعالم وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وطالب بوقف هذا العدوان حفاظا على أرواح المدنيين ومحذرا من اتساع دائرة الصراع حتى لا تتحول المنطقة إلى قنبلة موقوتة سوف تؤذي الجميع «وأننا نأمل أن يستمع العالم بجدية إلى هذه التصريحات من الرئيس عبد الفتاح السيسي».

دعم قطاع الصناعة والاستثمار

وأضاف رئيس عمال مصر، في بيان، سابق، أن الرئيس أكد دعم قطاع الصناعة والاستثمار في هذا القطاع ومنح المزيد من التيسيرات لرجال الصناعة وتأهيل المدارس الفنية الثانوية الصناعية، لأن الصناعة قاطرة مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.