«الإفتاء» تحدد 5 شروط لإمامة الناس في صلاة الجماعة.. منها التمييز

يشعر العبد خلال أداء صلاة الجماعة بالخشوع ونقاء الروح وصفاء الذهن، كما أن لها ثوابا عظيما وفضلا كبيرا، مثلما ذكر النبي الكريم في العديد من أحاديثه النبوية الشريفة، ولذلك يرغب الكثيرون في معرفة شروط إمامة الناس في صلاة الجماعة بالشكل الصحيح للحصول على الثواب كاملا.

شروط إمامة الناس في صلاة الجماعة

وشروط إمامة الناس في صلاة الجماعة، أوضحها الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عبر برنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، مؤكدا أن صلاة الجماعة تكليف وليست تشريف كما يعتقد البعض.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال حديثه عن شروط إمامة الناس في صلاة الجماعة، بأننه لابد أن يكون الإمام مسلما عاقلا، بالغا مميزا «أي يدرك كيفية الصلاة التي فرضها الله على عباده»، ويتوضأ بالشكل الصحيح.

كما شدد «شلبي» بأنه لو اختلف جنس المأمومين عن الصلاة فيجب أن يأمهم الرجل، أما لو كان المأمومين نساء فقط تأمهم إمراة ولكن لابد أن يشترط عليه أن يفقه بأحكام الصلاة.