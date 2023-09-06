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ما حكم سجود السهو للمأموم في صلاة الجماعة؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يجيب

كتب:

مريم جاد
11:09 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال عبر قناة «الناس»، حول إذا سهى المأموم في صلاته خلف الإمام فهل عليه سجود السهو؟.

حكم سجود السهو للمأموم في صلاة الجماعة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم: «إذا سها المأموم في صلاته، فلا يجب عليه سجود السهو، وَقَدْ رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو».

وتابع: «المأموم تابع لإمامه، فلزم متابعته في السجود وتركه، فإن حصل السهو من إمامه، وجب عليه أن يتابعه، وإن كان مدركًا أو مسبوقًا في حالة الاقتداء، وإن لم يسجد الإمام سقط عن المأموم؛ لأن متابعته لازمة، لكن المسبوق يتابع في السجود دون السلام، وإذا ترك الإمام سجود السهو، لم يجب على المأموم أن يسجد، بل يندب».

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