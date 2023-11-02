«حماية الطفل» تنظم ندوات توعوية لطلاب المدارس في المنيا

نظمت الوحدة العامة لحماية الطفل بإدارة المرأة والأمومة والطفولة، عددًا من الندوات بمدارس المحافظة بالتعاون مع مديريتى التربية والتعليم والصحة، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاهتمام بملف حماية الطفل وجعله في مقدمة الأولويات والسعي لتغيير إيجابي في واقع الأطفال، ونشر الوعى الصحى والفكري لديهم.

ندوة بعنوان «معا ضد التنمر»

من جهتها، أوضحت فاطمة الزهراء علي مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، أنه جرى تنظيم ندوتين الأولى بعنوان «الفيروس المخلوى التنفسي»- «RSV» بمقر مدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية البنات، والثانية بعنوان «معًا ضد التنمر - تعديل السلوك» بمقر مدرسة الثانوية البنات في المنيا.

توعية طلاب المدارس بالمخاطر

وأوضحت أنّ هذه الندوات تأتي ضمن سلسلة من الندوات التوعوية التي تستهدف موضوعات مختلفة تُنفذ على مستوى المدارس مراكز المحافظة، وذلك في إطار الاهتمام بتوعية طلاب المدارس، بالمخاطر التى يتعرض لها الطفل وكيفية الوقاية منها والتحدث عن الظواهر الأكثر انتشارًا داخل المحافظة، مثل التنمر والزواج المبكر وغيرها من القضايا المطروحة بملف حماية الطفل.

وشارك في الندوتين، فاطمة الزهراء علي مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة المنيان الدكتورة الشيماء علي طه مدير إدارة الترصد والوبائيات بمديرية الصحة، سحر حسين عبده مدرس الصحة النفسية بكلية التربية جامعة المنيا، جاكلين سامي نجيب مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة ووحدة تكافؤ الفرص بالإدارة التعليمية.