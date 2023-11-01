إجراء عمليتي زراعة قرنية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في المنيا

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نجاح الفريق الطبي بمستشفى رمد المنيا في إجراء عمليتين جراحيتين لزراعة قرنية كاملة.

مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

وأوضح «حسنين»، أنه تم إجراء أول عملية لزراعة القرنية فى 3 فبراير 2021 ، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

في السياق قال الدكتور أرساني مقار نجيب استشاري الرمد ومدير مستشفى رمد المنيا، أن العملية أجريت لمريضين أحدهما يبلغ من العمر 64 عامًا، حيث تم إجراء عملية زراعة قرنية بالعين اليسرى، والمريض الثاني يبلغ 20 عامًا، و تم إجراء زراعة قرنية بالعين اليسرى وذلك بمشاركة الفريق الطبي الذي يتكون من الدكتور أحمد عبد الحميد استشاري طب وجراحة العيون بمستشفى المنيا الجامعي وأسماء عبد الرازق توني استشاري أمراض العيون بمستشفى رمد المنيا ومدحت صموئيل استشاري التخدير بمستشفى رمد المنيا.

تطوير منظومة الصحة في المنيا

أشار وكيل وزارة الصحة إلى التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة من خلال الدعم المستمر من وزارة الصحة للمنظومة الصحية بمحافظة المنيا، ما يساهم بشكل فعال بتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.