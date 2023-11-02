«التأمينات» توّقع عقود شراء قطعة أرض في القاهرة الجديدة مع «مصر للإسكان»

وقّع اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور سامح السيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عقد شراء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لقطعة أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدان بمدينة القاهرة الجديدة والواقعة على طريق السويس، بحضور الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري، بقيمة إجمالية تُقدر بـ15 مليار جنيه.

وأشار عوض إلى أنّ أرض هليوبارك التي تعتبر باكورة الاستثمار العقاري للهيئة، تقع في أرقى المناطق على طريق السويس بين منطقتي الرحاب ومدينتي، وجار الآن إعداد مخطط لتقسيم الطرق الخاصة بها وتطويرها، وفق نظم وآليات دقيقة ومحددة.

من جانبه، أكد عوض أنّ أموال التأمينات يتم استثمارها على النحو الأمثل من خلال مجلس أمناء صندوق الاستثمار التابع للهيئة، الذي يضم كبار الخبراء والمتخصصين في مجالات الاستثمار كافة، ومنها الاستثمار العقاري لإدارة استثمار أموال الهيئة بطريقة آمنة لتحقيق أكبر عوائد ممكنة تعود بالنفع على أصحاب المعاشات والمستفيدين.

يُذكر أنّ الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة بتاريخ 8 أكتوبر الماضي، وافقت على بيع أرض هليوبارك لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمبلغ المتفق عليه، على أن يُسدد دفعة واحدة عند التعاقد.