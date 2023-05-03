جهاز مدينة القاهرة الجديدة يُكرم الموظف المثالي عن شهر أبريل 2023

كرّم المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الموظف المثالي بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن شهر أبريل 2023، برعاية وحضور المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، انطلاقا من حرص جهاز المدينة على تقدير جهود وعطاء العاملين وتحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهد، وحرصا على مواكبة سياسة الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.

تكريم الموظف المثالي عن أبريل

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى تكريم المهندسة رشا محمد ماهر، والمهندسة شرين عصام الدين، في إدارة التراخيص بجهاز المدينة كموظفتين مثاليتين عن شهر أبريل 2023، مؤكدا أنّ الإدارة الحديثة تنطلق دائما من اهتمامها بالعنصر البشري، وأنّ ما حققه الجهاز من إنجازات لم يكن إلا بفضل مثابرة العاملين وتحملهم المسؤولية على أكمل وجه في خدمة السكان والمدينة.

وأضاف الغيطي، أنّ التكريم للموظف المثالي سيكون شهريا بشكل دوري ليكون حافزا للعاملين بالجهاز على بذل المزيد من الجهد والعطاء لإرضاء أهالي المدينة فيما يتعلق بتقديم الخدمات لهم، والارتقاء بمستوى الخدمات، وجعل مدينة القاهرة الجديدة في مقدمة المدن الجديدة دائما.