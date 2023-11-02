محافظ الإسكندرية: زراعة 260 ألف شجرة لتحسين نوعية الهواء

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية زراعة نحو 260 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بالأحياء، منذ بداية تنفيذ المبادرة وحتى الآن، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية تسعى إلى زيادة المسطحات الخضراء، والتى تعمل على تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة.

رفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة

وجه الشريف؛ الإدارة العامة للحدائق المركزية برفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

تفاصيل زراعة الأشجار في الإسكندرية

ومن جانبه، أشار محمد الحلواني مدير عام الحدائق المركزية بالمحافظة أنه خلال الأسبوع الـ 63 من المبادرة الرئاسية تم زراعة 1310 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة، فى 5 أحياء وهي: «العامرية أول - شرق – وسط – مركز ومدينة برج العرب – الجمرك».