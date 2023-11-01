محافظ الإسكندرية: استمرار مبادرة تخفيض أسعار السلع في 231 منفذا

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بالمنافذ المتاح بها المبادرة، وعددها 231 منفذا.

وأوضح المحافظ، أنه يجُرى العمل على زيادة أعداد المنافذ المشاركة بالمبادرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، وفي إطار تكليفات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمبادرة خفض أسعار السلع بالتنسيق مع مديرية التموين بالإسكندرية والمجتمع المدنى وكافة الجهات المعنية.

التصدي لكل محاولات الاحتكار

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لكل المحاولات الاحتكارية للتجار في حجب السلع الأساسية عن الأسواق أو تخزينها، للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وأكد محافظ الإسكندرية، أنه يتابع عن كثب الحملات التفتيشية اليومية التي تقوم بها الأحياء بالتعاون مع مديرية التموين.