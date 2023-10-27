محافظ الإسكندرية يلتقي وفد الأمانة المركزية للتحالف الوطني

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، وفد الأمانة المركزية لمحافظة الإسكندرية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في إطار التعاون المشترك لتعزيز التكامل بين جهود المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

محافظ الإسكندرية: دور التحالف الوطني للعمل الأهلي مهم

وأثنى محافظ الإسكندرية على الدور المهم الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجميع محافظات الجمهورية للمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

محافظ الإسكندرية: تقديم الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية

وأكد حرص المحافظة على تقديم الرعاية والدعم والتنسيق مع الجهات المعنية لنجاح الجهود التي يقوم بها التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة بما يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأحوال المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية.

وناقش اللواء محمد الشريف أوجه التعاون لتعظيم دور مؤسسات المجتمع المدني لخلق مجتمع فاعل ومستقر بناء، مشيرا إلى التعاون في المشروعات القومية والتنموية التي تم تنفيذها وكذلك المشروعات الجاري العمل على تنفيذها لخدمة المواطن السكندري.