«الخضر المصري» يدين العدوان الإسرائيلي على غزة: هجمات بربرية

أدان حزب الخضر المصرب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا في بيانه: «مازال العدوان الإسرائيلي الغادر على غزة مستمرا، إذ قتل الأطفال والنساء من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي مازال مستمرا، وما زال الصمت العالمي المطبق من قبل دول العالم الحر هو السائد».

إدانة الهجمات البربرية

وأضاف البيان أن حزب الخضر المصري يدين بأشد العبارات هذه الهجمة البربرية، ويؤكد أن اسرائيل لن تهرب بفعلتها القذرة هذه، وستدفع الثمن عاجلا أو آجلا.

ووأوضح أن ما يحدث فى غزة هو عدوان سافر يخالف كل المعايير والقواعد الدولية، وما كان ليحدث لولا الدعم المادي والمعنوى المباشر من الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا.

وأشار الحزب إلى أن العالم الحر، والذي تسيطر عليه آلهة المال اليهودية والميديا العالمية المتحيزة، لن يفلح فى اخفاء البربرية اليهودية وقتل وإصابة الآلاف من الأطفال والنساء والرجال قصفا من الجو والبحر.

واختتم: «قلوبنا ومشاعرنا وأروحنا مع أهالينا في غزة، وندعو قيادتنا الرشيدة رئيسنا عبد الفتاح السيسي إلى استخدام أقصى ما بوسع دولتنا العظيمة مصر، لوقف هذه الهجمة، ومنع نزيف دماء إخوتنا الفلسطينين في غزة».