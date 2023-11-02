عمرو موسى: وضع القضية الفلسطينية حاليا كارثي.. وما يجري في غزة انتقام

قال عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، إنّ الوضع الحالي في القضية الفلسطينية كارثي، حيث رفضت إدارة الاحتلال كل حلول المشكلات المتعلقة بالقضية الفلسطينية طيلة السنوات الماضية.

ما يجري في غزة انتقام من المدنيين

وأضاف موسى، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مقدم برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر الراديو 9090، أنّ ما يجري في غزة انتقام من المدنيين بدعوى القضاء على محاربي حماس، وكانت النتيجة 9000 ضحية ثلثهم أطفال، وهو ما يدل على دموية سياسة العدوان الإسرائيلي، وانغلاق الأفق السياسي بالكامل.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق: «من ضمن السياسة الإسرائيلية هو القضاء على أمل قيام الدولة الفلسطينية، والعمل على تفريغ الأراضي الفلسطينية من القرى والمنازل والمواطنين الفلسطينيين».

الوضع في الضفة ليس أفضل من غزة

وواصل: «الوضع في الضفة الغربية ليس أفضل من غزة، فقد تم توزيع الأسلحة على المستوطنين وأعطيت لهم الرخصة لفعل ما يشاءون والموقف في غزة سيء للغاية».