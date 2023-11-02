«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 9061

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 9061، واستشهاد 3760 طفلا جراء العدوان المتواصل على غزة، و2326 امرأة جراء العدوان المتواصل على غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة في غزة خلال 24 ساعة، معلنة في وقت سابق أنّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وهي أكبر جهة تقدم المساعدات الإنسانية في غزة، أعلنت نفاد احتياطياتها من الوقود، ما أجبرها على تقليص عملياتها بشكل كبير.