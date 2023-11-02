ضبط 25 طن سكر بدون فواتير في حملات تموينية بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة كافة بشكل مستمر، بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وحماية المستهلك لضبط الأسواق، والتأكد من المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، مشددًا على متابعة منافذ مبادرة تخفيض الأسعار وتوفير كميات إضافية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، فضلاً عن الحملات اليومية على المخابز البلدية، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين.

ضبط 25 طنا من السكر

وأوضح اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، أنّ جهود الحملات بالمركز، أسفرت عن ضبط 25 طنا من السكر، تابعة لوزارة التموين بدون فواتير، وجرى تحرير المحضر اللازم وتسليمه لمركز شرطة ملوي للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

سحب 9 عينات من سلع غذائية

وأوضح هشام فايز رئيس مركز مطاي، أنّ الحملات أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية، تنوعت بين «نقص وزن – ذبح خارج المجازر- سلع مجهولة المصدر»، إلى جانب سحب 9 عينات من السلع الغذائية لإرسالها إلى معمل التحليل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.