مطران ملوي يكشف تفاصيل مشروع مزار العائلة المقدسة في كوم ماريا

حصلت مطرانية ملوي للأقباط الأرثوذكس على موافقة من الدولة للبدء في إنشاء مشروع المزار السياحي لمسار العائلة المقدسة بمنطقة كوم ماريا، بقرية دير أبو حنس، التابعة لمركز ملوي، والذي يعد أحد مسارات العائلة المقدسة في مصر.

مطران ملوي: تعتمد فكرة المشروع الأساسية على إنشاء منطقـة سياحية لمزار عالمي

وقال الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي، في تصريحات لـ«الوطن»: تعتمد فكرة المشروع الأساسية على إنشاء منطقـة سياحية لمزار عالمي يوضح حقبة تاريخية هامة مرت على أرض مصر وهي مسار رحلة العائلة المقدسة، في مطلع القرن الأول الميلادي.

وأوضح أنه تم إضافة عناصر مياه ومناطق خضراء وأماكن مظللة لتثري الموقع العام للمشروع بالحيوية والجمال، إلى جانب تفعيلها وتجسيمها لرحلة العائلة المقدسة، مع مراعاة أن تكون النسبة البنائية أقل ما يمكن حتى يتم الاستفادة بأكبر قدر ممكن من المسطحات الخضراء وعناصر المياه والمناطق المفتوحة لتكون مركزا سياحيا تاريخيا للمنطقة بأثرها.

المواقع الأثرية بجانب المشروع

وأشار إلى أنه سيكون متاحا أيضا بجانب زيارة المشروع رحلة لجميع المواقع الأثرية بالقرب من كوم ماريا مثل كنيسة الأنيا يحنس القصير بقرية دير أبو حنس، والمنسوب بناءها إلى الملكة هيلانه - كنيسة القديس الأنبا قلته الطبيب بقرية دير أبو حنس، وهي كنيسة منحوتة في سفح الجبل وتحتوي على العديد من الأيقونات الجدارية والتي يمثل أحدها استشهاد أطفال بيت لحم.

كما سيضم الموقع العديد من المغاير الأثرية، مثل بقايا مدينة أنسنا آثار الأشمونين، وتونا الجبل، دير القديس أبا فانا المتوحد بالجبل الغربي، دير البتول للراهبات بدير أبو حنس والعديد من الأماكن الزاخرة بالآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية في جميع أنحاء ملوي شرقا وغربا ومتحف آثار ملوي.

العناصر الخدمية في المشروع

وأما حول العناصر الخدمية المكملة للمشروع، قال مطران ملوي، إن المشروع يتضمن أماكن خدمية وإدارية منها مجرى مائي يمثل النيل والدلتا، ويوضح عليه أهم مواقع زيارة العائلة المقدسة، مبني في شكل خيمة نماذج بالحجم الطبيعي لشخصيات العائلة المقدسة في وضع استراحتها على الكوم، وخط سير لطفطف في نفس مسار العائلة المقدسة، وقاعة عرض سينمائي، ومسرح، ومعرض للصور الفوتوغرافية والأيقونات والخرائط الخاصة برحلة العائلة المقدسة، ومتحف للمجسمات ونماذج للعملات والملابس التي كانت تستخدم في القرن الأول الميلادي، وكذلك مظلة للاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة، وبازارات ومنافذ بيع الهدايا التذكارية، وحديقة للأطفال.