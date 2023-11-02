جامعة الإسكندرية: أطقمنا الطبية مستعدة لعلاج أهالي غزة

أدان مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين والمدنيين العزل منذ 7 أكتوبر، واستمرار القصف العشوائي على قطاع غزة،ة والذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء.

جامعة الإسكندرية: نثمن الإدارة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية اليوم فإن المجلس ثمن الإدارة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية والذي يعبر عن إيمان واع بقضية الأمة العربية، وسعيه لحث المجتمع الدولي على القيام بمهامه لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين، واستعادة حريتهم وأمنهم وكرامتهم.

مشاركة الأطقم الطبية في علاج المصابين

وأكد رئيس الجامعة استعداد جامعة الإسكندرية لمشاركة الأطقم الطبية فى علاج المصابين والجرحى وإجراء العمليات من خلال الآلية التي سوف تقرها وزارة التعليم العالي.

ووافق المجلس على بدء الدراسة بدبلوم علم الصيدلة الجينى ودرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية تخصص علم الصيدلة الجيني بدءًا من خريف 2023.

وكرم المجلس الدكتورة ميرفت قاسم عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية للبنين، بمناسبة انتهاء فترة عمادتهما بالكليتين وجهدهما المتميز خلال فترة عملهم.

ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية «كلية السياحة والفنادق» والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار - فندق ريجال هايتس العلمين وفندق كريستال إن العلمين وبروتوكول التعاون بين الكلية وشركة مصر للسياحة، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة نانجينج الزراعية بالصين، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة شاندونج نورمال جينان (SDNU) بالصين، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة إيرلانجا بإندونيسيا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة مؤتة، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومجلس أمناء جامعة ألاباما ــ برمنجهام بالولايات المتحدة الأمريكية وكذا إتفاقية تبادل الطلاب بين الجامعتين، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة - القاهرة 2023، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية والنيابة الإدارية - القاهرة 2023.

ترقيات جامعة الإسكندرية

ووافق المجلس على ترقية 17 عضو هيئة تدريس 7 إلى وظيفة أستاذ و10 إلى وظيفة أستاذ مساعد وتعيين 18 مدرس، ومنح 133 درجة دكتوراه و110 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.