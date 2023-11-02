رئيس مجلس القبائل العربية: تعمير سيناء حماية للأمن القومي المصري

قال الشيخ علي فريج، أحد مشايخ سيناء ورئيس مجلس شيوخ القبائل العربية، إن التنمية التي تحدث في سيناء أمر فاق الخيال ولم نكن نحلم به، لأن سيناء ظلت طيلة العصور السابقة صحراء جرداء، وكانت مطمعا دائمًا لهذا السبب تخيلًا منهم أن الدولة المصرية تهملها فلماذا لا يأخذها الأعداء لتعميرها.

وأضاف خلال حواره مع قناة «EXTRA NEWS»، أن الإهمال في تطوير وتعمير سيناء كان أحد أسباب نكسة 67، لكن حتى بعد انتصار 73، ظلت سيناء في عصر الرئيس مبارك والسادات تعتمد على جهودها الذاتية وموارد ضئيلة.

صرف أكثر من 600 مليار جنيه لتنمية سيناء

ووصف «فريج»، أن ما نراه اليوم ويحدث في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبارة عن إعجاز، حيث جرى صرف أكثر من 600 مليار جنيه لتنمية سيناء، وأعلن رئيس الوزراء بالأمس عن صرف 360 ملياراً آخرين لاستكمال تطويرها خاصة البنية التحتية والمشروعات المُقترحة، وهذا هو عبارة عن تعميق وحماية للأمن المصري.