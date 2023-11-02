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بيان مهم من السفارة الأمريكية في القاهرة ضد تهجير الفلسطينيين: نحترم سيادة مصر

كتب:

الوطن
03:52 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
معبر رفح

معبر رفح

أعربت السفارة الأمريكية في القاهرة، عن امتنانها للقيادة المصرية على ما قدّمته من تسهيلات لعبور المواطنين الأجانب بشكل آمن من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأضافت السفارة الأمريكية في بيان عنها، أنّها تحترم سيادة مصر وأمنها القومي، وأكدت التزام بلادها حسب ما صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر، أو إلى أي دولة أخرى.

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بقلم الوطن