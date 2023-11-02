جامعة أسيوط تكرم المتميزين في ختام فعاليات المهرجان الرياضي الأول «الكروس - فت»

اختتمت إدارة اللياقة البدنية، بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط فعاليات مهرجان «الكروس - فت» BE-FIT، طلبة، وطالبات، بالملاعب المفتوحة الترتان، بأستاذ جامعة أسيوط، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بوزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بأسيوط.

رياضة الكروس فت

ومن جهته، أوضح الدكتور المنشاوي، أن فعاليات المهرجان انعقدت للمرة الأولى في رحاب جامعة أسيوط، وشهدت مشاركة نحو (429) طالب، وطالبة؛ بهدف نشر ثقافة رياضة الكروس فت، وتحسين الصحة العامة لدى الطلاب، وذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية لرفع معدلات اللياقة البدنية.

قيادات الجامعة

وشهد ختام المهرجان، حضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور على أحمد عبد العليم ممثل عن وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، وأحمد سيد سويفي وكيل أول وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعز المنصوري استشاري الإدارة العامر لرعاية الشباب، وإشراف أحمد رجب مدير إدارة اللياقة البدنية، ومحمد رفعت، وهبة عبدالحافظ مسئولي المهرجان، وبمشاركة لفيف من القيادات الرياضية، ومسئولي رعاية الشباب، والطلاب المشاركين.

جوائز الفائزين

وتضمنت فعاليات ختام المهرجان، تكريم 5 طلاب و5 طالبات من كل فرقة، بمختلف الكليات بالجامعة، وحصل المركز الأول على ميدالية ذهبية، ومبلغ مالي قيمته 500 جنيه، والمركز الثاني على ميدالية فضية، ومبلغ 450 جنيه، والمركز الثالث على ميدالية برونزية، ومبلغ مالي 400 جنيه، والمركز الرابع 350 جنيه، والمركز الخامس 300 جنيه.

كما شهد الختام تكريم المشرفين والفرق المشاركة في النشاط من وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، ومديرية الشباب والرياضة بأسيوط، إلي جانب تكريم جميع الأخصائيين الرياضيين المشاركين في البطولة.