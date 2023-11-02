لماذا تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الخميس؟.. خبير اقتصادي يوضح

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس، تراجعًا بنحو 225 جنيهًا للطن، مقارنة بأسعار بداية التعاملات اليوم، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ بلغت قيمة الأسمنت الرمادي السوقية نحو 2313 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

وفسر الخبير الاقتصادي، أحمد أبو علي، انخفاض أسعار الأسمنت بسبب زيادة المعروض من المصانع والشركات، ما ساهم في تغطية المطلوب بشكل جيد، خاصة وأن الأسواق تشهد إنفراجة بسبب زيادة الطلب على مواد البناء نظرًا للتسهيلات المقدمة من الحكومة في جانب استخراج تراخيص البناء.

ونشر «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الخميس 2-11-2023، في العديد من المصانع والأسواق، و وجاءت كما يلي:

- الأسمنت الرمادي 2313 جنيها.

- أسمنت المعلم 2150 جنيها.

- أسمنت السهم 2050 جنيها.

- أسمنت الفهد 2050 جنيها.

- أسمنت وادي النيل 2050 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

- أسمنت المسلح 2060 جنيها.

- جنوب الوادي 2050 جنيه.

- أسمنت المخصوص 2100 جنيه.

- أسمنت السويس 2150 جنيها.

- أسمنت السويدي 2010 جنيهات.

- أسمنت العسكري 2050 جنيها.

- أسمنت النصر 2120 جنيها

- أسمنت المهندس 2190 جنيها.

- أسمنت تايتان 1940 جنيها.

- أسمنت المصري 2150 جنيها.

- أسمنت الممتاز 2150 جنيها.

- أسمنت سيناء 42.5 بـ2150 جنيها.

- أسمنت حلوان 2150 جنيها.

- العسكري بني سويف 2050 جنيها.

- أسمنت المنيا 2040 جنيها.

- أسمنت التعمير 2050 جنيها.

- أسمنت قنا 2150 جنيها.

- أسمنت الماكس 1950 جنيها.

- أسمنت النهضة 1960 جنيها.

- أسمنت المصريين 1960 جنيها.

- أسمنت العامرية عادة 1960 جنيها.

- أسمنت البرج 1990 جنيها.

- أسمنت السد العالي 1880 جنيها.

- أسمنت أسوان 1980 جنيها.

- أسمنت الصعيد 1990 جنيها.

- أسمنت أسيوط 1990 جنيها.