عاجل.. تراجع أسعار الحديد في مصر اليوم
كتب:
محمد سيف
07:48 ص | الخميس 02 نوفمبر 2023
أسعار الأسمنت
أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الخميس 2-11-2023، بنحو 55 جنيهًا للطن، إذ بلغت قيمة الأسمنت الرمادي السوقية نحو 2512 جنيهًا للطن.
أسعار الأسمنت اليوم
«الوطن» ترصد أسعار الأسمنت اليوم الخميس 2-11-2023، في العديد من المصانع والأسواق، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وجاءت كما يلي:
- الأسمنت الرمادي 2513 جنيها.
- أسمنت المعلم 2150 جنيها.
- أسمنت السهم 2050 جنيها.
- أسمنت الفهد 2050 جنيها.
- أسمنت وادي النيل 2050 جنيها.
أسعار الأسمنت اليوم
- أسمنت المسلح 2060 جنيها.
- جنوب الوادي 2050 جنيه.
- أسمنت المخصوص 2100 جنيه.
- أسمنت السويس 2150 جنيها.
- أسمنت السويدي 2010 جنيهات.
- أسمنت العسكري 2050 جنيها.
- أسمنت النصر 2120 جنيها.
- أسمنت سيناء 42.5 بـ2150 جنيها.
- أسمنت حلوان 2150 جنيها.
- العسكري بني سويف 2050 جنيها.
- أسمنت المنيا 2040 جنيها.
- أسمنت المهندس 2190 جنيها.
- أسمنت تايتان 1940 جنيها.
- أسمنت المصري 2150 جنيها.
- أسمنت الممتاز 2150 جنيها.
- أسمنت التعمير 2050 جنيها.
- أسمنت قنا 2150 جنيها.
- أسمنت الماكس 1950 جنيها.
- أسمنت النهضة 1960 جنيها.
- أسمنت أسوان 1980 جنيها.
- أسمنت الصعيد 1990 جنيها.
- أسمنت أسيوط 1990 جنيها.
- أسمنت المصريين 1960 جنيها.
- أسمنت العامرية عادة 1960 جنيها.
- أسمنت البرج 1990 جنيها.
- أسمنت السد العالي 1880 جنيها.