عاجل.. تراجع أسعار الحديد في مصر اليوم

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الخميس 2-11-2023، بنحو 55 جنيهًا للطن، إذ بلغت قيمة الأسمنت الرمادي السوقية نحو 2512 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

«الوطن» ترصد أسعار الأسمنت اليوم الخميس 2-11-2023، في العديد من المصانع والأسواق، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وجاءت كما يلي:

- الأسمنت الرمادي 2513 جنيها.

- أسمنت المعلم 2150 جنيها.

- أسمنت السهم 2050 جنيها.

- أسمنت الفهد 2050 جنيها.

- أسمنت وادي النيل 2050 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

- أسمنت المسلح 2060 جنيها.

- جنوب الوادي 2050 جنيه.

- أسمنت المخصوص 2100 جنيه.

- أسمنت السويس 2150 جنيها.

- أسمنت السويدي 2010 جنيهات.

- أسمنت العسكري 2050 جنيها.

- أسمنت النصر 2120 جنيها.

- أسمنت سيناء 42.5 بـ2150 جنيها.

- أسمنت حلوان 2150 جنيها.

- العسكري بني سويف 2050 جنيها.

- أسمنت المنيا 2040 جنيها.

- أسمنت المهندس 2190 جنيها.

- أسمنت تايتان 1940 جنيها.

- أسمنت المصري 2150 جنيها.

- أسمنت الممتاز 2150 جنيها.

- أسمنت التعمير 2050 جنيها.

- أسمنت قنا 2150 جنيها.

- أسمنت الماكس 1950 جنيها.

- أسمنت النهضة 1960 جنيها.

- أسمنت أسوان 1980 جنيها.

- أسمنت الصعيد 1990 جنيها.

- أسمنت أسيوط 1990 جنيها.

- أسمنت المصريين 1960 جنيها.

- أسمنت العامرية عادة 1960 جنيها.

- أسمنت البرج 1990 جنيها.

- أسمنت السد العالي 1880 جنيها.