أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 30-10-2023.. تبدأ من 1270 جنيها للطن

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 30-10-2023 في الأسواق، ليتراوح سعر طن الأسمنت في المصانع والشركات ما بين 1270 جنيها إلى 3600 جنيه، إذ سجل أسمنت الواحة أقل سعر لطن الأسمنت في مصر، وفقا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم

- سجل سعر طن الأسمنت في الشركة العربية المسلح 2060 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر 2020 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت المعلم 1950 جنيها.

سعر الأسمنت الیوم للمستھلك

- سجل سعر طن أسمنت الفهد 1900 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 2000 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت السويس 2030 جنيها.

سعر شیكارة الأسمنت الیوم

- سجل سعر طن الأسمنت الأبيض العادة 3600 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء 3500 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض 3550 جنيها.

سعر طن الأسمنت الیوم في مصر

- سجل سعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة 2120 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2050 جنيها.

- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة 2350 جنيها.

سعر طن الأسمنت الأسود الیوم

- سجل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة 2120 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1300 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت الواحة المخلوط 1270 جنيها.