رئيس جامعة أسيوط: تخصيص نوفمبر الجاري شهرا للبيئة

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عن إطلاق الجامعة؛ لشهر البيئة للعام الثاني على التوالي، والمقرر أن تمتد فعالياته، على مدار شهر نوفمبر الجاري، تحت عنوان «CoP28- Assiut»، تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب.

مؤتمر البيئة

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى الحرص على تنظيم هذا المنتدى سنوياً، والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بقضايا البيئة، والمناخ؛ ودعماً لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إرساء ركائز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وحماية مواردها؛ تفعيلاً لإستراتيجية مصر 2030، الذي جاء متزامناً العام الماضي، مع استضافة مصر لمؤتمر CoP27 العالمي، وما حققته من نجاح مشهود.

التنافس الطلابي

وكشف الدكتور المنشاوي؛ عن إتاحة الفرصة، هذا العام، لكافة جامعات الإقليم؛ للمشاركة ضمن فعاليات الجامعة؛ وذلك من خلال توجيه الدعوة لمختلف الجامعات الحكومية، والأهلية، والخاصة الموجودة فى محافظة أسيوط؛ للانخراط والتنافس الطلابي الإيجابي في فعاليات المنتدى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ إن منتدى هذا العام، يأتي؛ تحت شعار «الحلم الأخضر»، ويضم عدداً من الفعاليات الطلابية، والبيئية؛ لطلاب كليات جامعة أسيوط، والجامعات المشاركة، مضيفاً أنه من المقرر، أن تنطلق فعاليات المنتدى؛ الأسبوع القادم، وتمتد أنشطته على مدار الشهر؛ من خلال عدة محاور مختلفة؛ ثقافية، ورياضية، وفنية؛ لنشر الثقافة البيئية، والتعريف بقضاياها المختلفة، على أن يتم دعوة طلاب المدارس؛ لحضور فعاليات الندوات الثقافية، المقرر عقدها أسبوعياً.