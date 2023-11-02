إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية في سوهاج

تواصل محافظة سوهاج بشكل مكثف ويومي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص التصدي للممارسات غير القانونية والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، بمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، اليوم الخميس، بالتعاون مع مركز شرطة أخميم، والإدارة الزراعية، بحملة مكبرة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية.

حملات إزالة مكثفة بسوهاج

وكشف اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة والمشرف على الحملات بتكليف من محافظ سوهاج، أن حملة اليوم بمركز أخميم قد أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدى منها تنفيذ 5 قرارات إزالة، وحالتين إزالة في المهد، على مساحة قيراطين و16 سهما، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج وفي حضور اللواء أحمد فجر نائب مدير أمن سوهاج، ولطفي الشريف رئيس مركز ومدينة أخميم، وقوة مركز شرطة أخميم، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

إزالة مخالفات البناء بسوهاج

وشدد محافظ سوهاج، في توجيهات أصدرها لجميع الجهات المعنية بالمحافظة بالتصدي بكل حزم لكافة التعديات، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، موجها بتكثيف الحملات بجميع مراكز المحافظة، والمتابعة المستمرة، والتنسيق اليومي، وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، بالتعاون مع مديرية الأمن والزراعة وحماية الأراضي بالمحافظة، لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية و المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء.