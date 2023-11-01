مفتي الديار من سوهاج: نرفض التهجير ولا نفرط في حبة رمل من سيناء

قال مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام خلال فعاليات ندوة بجامعة سوهاج تحت عنوان الوسطية في الإسلام، نوجه تحية شكر وإجلال وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: من هذا المنبر المبارك جامعة سوهاج، والتي تعد منارة للعلم والمعرفة في صعيد مصر، نؤكد دعمنا لقرارات الرئيس في ظل كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية ، مؤكدا أننا لا نفرط في حبة رمل في أرضنا المباركة، ولا نقبل التهجير لانه يكون بمثابة موت للقضية الفلسطينة وللقضية ألأم المسجد الأقصى، مقدما التحية لأشقائنا الفلسطينيين على صمودهم وصبرهم على ما يتعرضون له من انتهاكات، ونشد على أيديهم وندعو الله ان بكون معهم في ظل هذا الاعتداء الغاشم على حقوقهم ومقدراتهم.

الوسطية بالإسلام

وخلال الندوة أكد الدكتور شوقي علام أن أهم معيار للفهم البشرى للدين هو معيار الوسطية، حيث إنها العنوان الحقيقى للدين الإسلامى، ومؤكدا على الدور الرائد الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية والتي تعد من أعرق المؤسسات الدينية.

تأييد جامعة سوهاج لقرارات القيادة السياسية

وأكد النعماني تأييد كافة منسوبي الجامعة لموقف الدولة والاصطفاف مع القيادة السياسية، في كافة الإجراءات والتدابير بشأن رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة.