خريطة ضعف المياه عن بعض المناطق في سوهاج لمدة 7 ساعات.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن ضعف المياه بمدينة أخميم بسوهاج الأربعاء 1 نوفمبر 2023 في تمام الساعة الثالثة عصراً حتى العاشرة من مساء نفس اليوم، أي لمدة 7 ساعات صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

ضعف المياه اليوم بسوهاج

وأضاف انه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال إصلاح كسر لخط مياه قطر 24 بوصة، أثناء قيام مقاول تنفيذ خطوط الصرف الصحي بقرية نيدة.

تلقى الشكاوى بمياه سوهاج

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg.

تشغيل محطات المياه السطحية وسيارات مياه مجانية

كما أنه سيتم تشغيل المحطات السطحية والمطورة الصغرى وتجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

وقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تعتذر للمواطنين عن الضعف المفاجئ للمياه وتؤكد أن فرق الصيانة والإصلاح تعمل الآن على إصلاح الكسر في أقرب وقت ممكن لتشغيل محطة مياه نيدة السطحية وعودة المياه للمواطنين.