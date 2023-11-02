مسئول روسي يحذر من تكرار «مبادرة ريجان» للتدخل الأمريكي بالشرق الأوسط

اتهم نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تسعى للاستفادة من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، محذراً من تكرار سيناريو الثمانينيات من القرن الماضي، وما أسماه «مبادرة ريجان» في المنطقة.

الأمريكيون لن يفوتوا الفرصة للاستفادة من التصعيد في المنطقة

ونقلت قناة «روسيا اليوم»، قبل قليل، تصريحات «فينيديكتوف»، التي أدلى بها لوكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، اليوم الخمس، والتي جاء فيها: «كلنا نعرف عن عمل الأمريكيين خلال سنوات طويلة لتقويض جهود صنع السلام العالمية، وعرقلة التقارب بين مواقف الطرفين في المواجهة الفلسطينية – الإسرائيلية»، مضيفاً: «كما تبين التجربة، فإن الأمريكيين، مثلما كان في الوضع الخاص بأوكرانيا، لن يفوتوا الفرصة للاستفادة من استمرار التصعيد في الشرق الأوسط».

«فينيديكتوف» يحذر من تكرار سيناريو «مبادرة ريجان» للتدخل بالمنطقة

وأعاد المسؤول الروسي التذكير بـ«مبادرة ريجان» بشأن الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الأمريكيين، في ثمانينيات القرن الماضي، لم يجدوا أي شيء أفضل من إرسال قواتهم إلى المنطقة، وتابع: «في الحقيقة تحول ذلك إلى تدخل سافر، ليس في شؤون لبنان فحسب، بل والعديد من الدول الأخرى في الشرق الأوسط».

واختتم تصريحه بقوله: «آمل في أن أصدقاءنا في المنطقة يتذكرون دروس التاريخ، ولن يسمحوا بتكرار مثل هذا السيناريو».