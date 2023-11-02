بعد انسحاب روسيا.. 7 معلومات عن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

في توتر جديد يلوح في الآفق بين روسيا والولايات المتحدة على خلفية الأزمة الأوكرانية، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا ألغى بمقتضاه مصادقة بلاده على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وكانت الغرفة العليا في البرلمان الروسي «مجلس الاتحاد»، ألغى التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في 25 أكتوبر الماضي.

ونستعرض أهم المعلومات عن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية:

- توقيع روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية «سي تي بي تي» في نيويورك في 24 سبتمبر 1996.

- تصديق موسكو على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في 27 مايو 2000.

توقيع 186 دولة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

- تحظر معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية جميع التجارب النووية في أي مكان في العالم في الجو، في الفضاء، تحت الماء وتحت الأرض.

- منذ فتح باب التوقيع على المعاهدة وقعت عليها 186 دولة وصدقت عليها 174 دولة.

- عدة دول لم تصدق بينها الولايات المتحدة، الصين، الهند، باكستان، كوريا الشمالية، إسرائيل وإيران.

10 تجارب فقط منذ اعتماد المعاهدة

- منذ اعتمادها بلغ عدد التجارب النووية التي أجريت 10 فقط، تمت بواسطة الهند وكوريا الشمالية وباكستان.

- أنشأت منظمة الأمم المتحدة أكثر من 300 محطة مراقبة في أنحاء العالم، تقدر على رصد أدنى تفجير ساعة وقوعه لضمان عدم إجراء التجارب النووية.