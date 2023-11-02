الصحة الفلسطينية: أكثر من 33 ألف شهيد وجريح وتوقف مستشفى السرطان الوحيد في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناءالشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ارتفاع عدد الشهداء إلى 9159 شهيداً

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، عن بيان وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء إلى 9159 شهيداً، بينما بلغ عدد الجرحى والمصابين أكثر من 24 ألف جريح، نتيجة الاعتداءات المتواصلة لليوم الـ27 على قطاع غزة.

وأضافت الوزارة، خلال التقرير اليومي الصادر عنها، اليوم الخميس، أن 9025 شهيداً ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألف آخرين، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 134 شهيداً، إضافة إلى أكثر 2100 جريح، وذلك منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأضافت الوزارة أنه خلال اليومين الماضيين، استشهد نحو 280 مواطناً في اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن أكثر من 73% من الأطفال والنساء والمسنين.

توقف مستشفى الصداقة التركي المتخصص في علاج السرطان

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن مستشفى الصداقة التركي توقف عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود، علما بأنه المستشفى الوحيد لعلاج مرضى السرطان، ما جعل 70 مريضا معرضين للخطر، لافتة إلى أن الاحتلال قصف مستشفى الحلو في مدينة غزة، الذي حل محل قسم الولادة في مستشفى الشفاء، الذي يستخدم حالياً لعلاج الجرحى.