سقوط صاروخ على مستوطنة «العاد» وصافرات الإنذار تدوي في «كريات شمونة»

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل قليل، بسقوط سقوط صاروخ على مستوطنة «العاد»، وسط الأراضي المحتلة، ضمن عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية في عدد من المناطق التابعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، في غلاف قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت مراسلة القناة التلفزيونية إلى إعلان حالة الطوارئ في مستوطنة «كريات شمونة»، قرب الحدود مع جنوب لبنان، وإطلاق صافرات الإنذار، تحسباً لسقوط صواريخ أو قذائف مدفعية.

وكانت مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت بلدتي بليدا وعيتا الشعب على الحدود اللبنانية، بعدة صواريخ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، في وقت سابق اليوم الخميس.