عاجل.. «فاجنر» تدرس إرسال نظام الدفاع الجوي SA-22 إلى «حزب الله»

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن واشنطن تملك معلومات استخباراتية بأن مجموعة فاجنر الروسية تدرس إرسال نظام الدفاع الجوي SA-22 إلى «حزب الله» بلبنان، وذلك، نقلا عن «وول ستريت جورنال».

وشهدت فاجنر تطورات بعد اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع أندريه تروشيف، مستشار القائد السابق لمجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، وتكليفه بالإشراف على إنشاء وحدات قتالية تطوعية للمشاركة في العمليات العسكرية بأوكرانيا، التكهنات بقيادته لمجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، حسبما ذكرت وسائل إعلام عالمية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ الليلة الماضية، اعتداءاتها العنيفة في عدة مواقع بقطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو محاولات الاقتحام البري، وهي الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

وقد كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، عن خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة من الخدمة، بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه، وكان المستشفى التركي يعالج نحو 10 آلاف من مرضى السرطان بغزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت الطابق الثالث للمستشفى التركي، وسط قطاع غزة، الاثنين الماضى، ضمن حملة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، منذ 7 أكتوبر الماضي.