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عاجل.. البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة

كتب:

منة العشماوي
07:21 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، اليوم الخميس، في اجتماعها السابع منذ بداية العام الجاري 2023، تثبيت أسعار الفائدة، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

المركزي المصري يعلن تثبيت سعر الفائدة

وأعلن البنك المركزي المصري منذ قليل، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

يذكر أن هذه المرة الثانية على التوالي، لتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك، إذ أن في 3 أغسطس، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعهـا رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

وفي 21 سبتمبر قرر البنك المركزي، الإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعها السادس على مدار العام، واليوم 2 نوفمبر أيضًا في اجتماعها السابع.

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بقلم منة العشماوي