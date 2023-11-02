متى يتجه الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة؟.. خبير يجيب

توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، اتجاه الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي» لخفض الفائدة بداية من شهر فبراير 2024، بعد اقتراب معدلات التضخم من المستهدفات التي يسعى الفيدرالي الأمريكي لتحقيقها عند 2%.

استقرار معدلات التضخم

وقال الخبير الاقتصادي، إن اتجاه الفيدرالي الأمريكي لتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد اجتماع استمر لمدة يومين، جاء كنتيجة طبيعية لاستقرار معدلات التضخم وارتفاع المؤشرات الخاصة بالنشاط الأقتصادي الأمريكي، والذي حقق نتائج جيدة في الربع الثالث من العام الجاري.

تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية

وكان البنك المركزي الأمريكي قرر خلال اجتماعه أمس الأربعاء تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد اجتماع استمر لمدة يومين، وأبقى الفيدرالي على سعر الفائدة عند مستوى بين 5.25% و5.5%، وذلك بعد أن ثبته في اجتماعه خلال سبتمبر الماضي، وهو ما جاء بعد رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022.