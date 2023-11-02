أحد حاملي الجنسيات المزدوجة من معبر رفح: «بيتنا هدم.. ونشكر مصر على وقفتها معنا»

أجرت قناة «القاهرة الإخبارية»، لقاءات خاصة، مع حاملي الجنسيات المزدوجة فور وصولهم معبر رفح.

فلسطيني مقيم في غزة

وقال مواطن، إنه فلسطيني مقيم في غزة حاصل على الجنسية الهولندية، ويعيش في هولندا لأكثر من 10 سنوات، ولكنه جاء إلى غزة منذ 3 أشهر لزيارة أهله، ولكن الحرب ألحقت خسائر كثيرة بالفلسطينيين.

وأضاف: «فقدنا الكثير من الأهل والأصحاب، بيتنا هُدم، ونشكر مصر على وقفتها الإنسانية معنا ومع المصابين، ونشكرهم على فتح المعبر، ونتمنى أن يقف العالم معنا في الظروف الصعبة».

الشعب المصري

وقالت مواطنة من حاملات الجنسيات المزدوجة: «مصر من الدول التي تستضيف الشعب الفلسطيني دائما، والشعب المصري دائما هو الرفيق والأخ والصديق، ونحن نعترف بجميل الشعب المصري، وله فضل علينا كبير في التعليم والعلاج وكل شيء».

وواصلت: «نشعر بأننا شعب واحد وجزء لا يتجزأ أبدا، والشعب المصري دائما حر وهو في المقدمة ويشعر بإحساس الفلسطينيين، وبخاصة أهل غزة، نحن جيران في كل شيء ونتقاسم كل شيء مع المصريين، وشعبنا في غزة لم ولن يموت مهما فعل الأعداء».