أحمد مكي يدعو لنصرة فلسطين بالاستقامة: «ربنا بعت لنا إنذارات كتير»

أبدى الفنان أحمد مكي، دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه، معلقا: «البلطجي لازم يُسحق ويُباد».

وقال أحمد مكي، في مقطع فيديو له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنّ إسرائيل لديها مُخطط تسعى لتطبيقه في منطقة الشرق الأوسط، واستهداف الدول الكبرى، مُشددًا على ضرورة توخي الحذر واتباع طريق الاستقامة، والابتعاد عن طريق الشيطان، ما يُسهم في تفتيت ذلك المخطط.

وتابع «الفترة الأخيرة ربنا بعت لنا إنذارات كتير، زي البراكين والخسوف والأوبئة، وبعدها حصل حدث كبير زي الحرب الدائرة في غزة حاليًا، وإحنا داخلين على حاجات عظيمة وواضحة واللي جاي لازم الإنسان يحدد فيه موقفه، كأنها فرصة للإنسان يرجع للطريق السليم، طريق الله من غير أجندات، ولو طريق الله لو سليم مش هيكون فيه تنازع أو أحزاب».

وأضاف «لو قاعد في بيتك وعندك شقة في بيت العيلة، ودخل عليك مجموعة بلطجية ضربوك واغتصبوا مراتك وخدوا فلوسك، واستباحوا البيت بكل ما فيه، هل تقف تتكلم وتندد هل ده وقته؟! ولما يجتمع العيلة اللي في البيت يقعدوا يشتموا فيهم هل ده كافي؟ البلطجي معروف لازم يسحق ويُباد».