أحمد مكي ينشر حوارا نادرا بين فلسطينية وإسرائيليين عام 1948.. «وين بدنا نعيش»؟

العديد من الصور والفيديوهات نشرها الفنان أحمد مكي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، دعما للقضية الفلسطينية، وآخرها مقطع فيديو نادر لسيدة فلسطينية يعود لعام 1948، وهي تحاور عددا من أفراد من الإسرائيلين بعد أن دخلوا إلى أرض فلسطين لأول مرة.

تفاصيل الفيديو النادر للسيدة الفلسطينية

وجاء الفيديو النادر الذي نشره الفنان أحمد مكي، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، بحسابه الرسمي على «انستجرام»، يكشف الحوار الذي دار بين السيدة الفلسطينية، وعددا من أفراد الاحتلال الإسرائيلي وهم يوؤدون صلواتهم بإحدى الأراضي الفلسطينية.

وفي الفيديو وجهت السيدة الفلسطينية سؤالا استنكاريًا لهم، قالت خلاله: «مابتخافوش من الله؟ الله مش للجميع»، ومن ثم وجه أحد أفراد الاحتلال سؤالا للأولى قائلا لها: «هل هذه الأرض تبعك؟»، لترد عليه: «آه الأرض دي تبعي، وعندي 15 ابن ذكور وبنات، وين نروح إحنا؟ وين نعيش؟ بدنا نعيش؟».

دعم أحمد مكي للقضية الفلسطينية

وكان الفنان أحمد مكي قد نشر صورة لعلم فلسطين عبر حسابه بـ«انستجرام»، ودون عليها دعاءً لأهل فلسطين قال خلاله: «اللهم انصر إخواننا في فلسطين، واحفظ شعبها، آمين يارب العالمين يا قادر على كل شيء يا رحمن يا رحيم».

قصف كنيسة الروم في غزة

قصف جديد شهده قطاع غزة ليلة أمس، بعدما تعرضت كنيسة «القديس بروفيريوس» ثالث أقدم كنائس العالم، بحي الزيتون الذي تقع فيه مستشفى المعمداني التابع للكنيسة، للقصف في غارة جوية إسرائيلية.

وتسبب القصف الغاشم في انهيار مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بالكامل، الذي يضم عددا من العائلات الفلسطينية المسيحية والمسلمة، الذين لجأوا للمكان للكنيسة، بحثا عن مكان آمن، فارين من العدوان المستمر لليوم الـ13.

وبعد وقوع الحادث الشنيع، تم التقاط عددا من الصور من قبل بعض شهود العيان، ورصدت الصور لحظة استهداف الكنيسة، حيث ارتفعت ألسنة اللهب وملأ الدخان محيط الكنيسة.

وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، قد أعلنت انهيار مبنى تابع لكنيسة الروم الأرثوذكس وسط مدينة غزة، جراء قصفه بغارات إسرائيلية، تسببت في سقوط إصابات بين نازحين كانوا يحتمون بكنيسة الروم الأرثوذكس.

ونشر التلفزيون الفلسطيني مقطع فيديو، أوضح خلاله لحظات وصول مصابي كنيسة الروم الأرثوذكس إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة، والذي تضمن مشاهد مؤلمة.