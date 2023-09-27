تفاصيل مسرحية صاحب السعادة لـ أحمد مكي بعد غياب 3 أعوام عن المسرح

بعد مرور 3 أعوام من النجاح الكبير الذي حققته مسرحية «حزلقوم» من بطولة الفنان أحمد مكي، يستعد مكي من جديد للتعاون مع المخرج مجدي الهواري في عمل مسرحي.

تفاصيل مسرحية صاحب السعادة لـ أحمد مكي

يستعد الفنان أحمد مكي لإجراء بروفات مسرحية تحمل عنوان «صاحب السعادة» مع المخرج مجدي الهواري من جديد.

مجدي الهواري يتحدث عن مسرحية «صاحب السعادة»

تحدث المخرج مجدي الهواري، خلال لقائه التليفزيوني: «حريصون أن تكون المسرحية مميزة، مثل مسرحية حزلقوم، وسيتم عرضها في مصر، من أجل مشاهدة الجمهور المصري في مصر والوطن العربي بأكمله للمسرحية».

آخر أعمال الفنان أحمد مكي

آخر أعمال الفنان أحمد مكي هي مسلسل الكبير أوي 7، الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2023، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، حيث تصدر معظم مشاهده تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

ومسرحية حزلقوم، من تأليف حسن المهدي، وهو من بطولة محمد سلام، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، وإخراج كريم سامي.