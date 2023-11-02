القاهرة الإخبارية: 4 إصابات خطيرة بين جنود الاحتلال في اشتباكات بشرق غزة

أفادت مراسلة «القاهرة الإخبارية» في الأراضي المحتلة، مساء اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد 4 إصابات خطيرة بين جنوده في اشتباكات بشرق غزة.

وبينما تتواصل اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة لليوم الـ27 على التوالي، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جديدة استهدفت عدداً من المنشآت والمدارس والمستشفيات والشوارع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، أن عدد الشهداء الذين سقطوا نتيجة الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وصل إلى 9061 شهيداً، منهم 3760 طفلاً، و2326 امرأة.

وعن آخر أخبار غزة اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية «كفر رمان» شرق طولكرم، وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فهناك عدد من دوريات الاحتلال اقتمحت القرية، وانتشر الجنود على أسطح المنازل بعد مداهمتها، كما استولوا على الشوارع وكاميرات مراقبة في المنطقة.

كما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها على الحواجز العسكرية في محيط نابلس بقطاع غزة، وأغلقت العديد منها كما منعت المواطنين من الدخول والخروج.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الحواجز أمام حركة المواطنين في العدد من المناطق بقطاع غزة.