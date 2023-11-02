مستشفى الصداقة التركي يعلن استشهاد 4 مرضى بالسرطان بسبب نفاد الوقود في غزة

أعلن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة، استشهاد أربعة مرضى سرطان جراء توقف المستشفى عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، علما بأنه المستشفى الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في القطاع، وهناك ما يقرب من 70 مريضًا معرضين للخطر، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، توقف 16 مستشفى من أصل 35 عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، موضحة أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.

وحذر مدير مستشفى الصداقة التركي من تعرض 70 مريضًا لخطر كبير نتيجة نفاد الوقود في المستشفى، وتوقفه عن العمل.

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر قطاع غزة

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، شدد الاحتلال الإسرائيلي الحصار على قطاع غزة، وقطع إمدادات الكهرباء والماء، ومنع إدخال الوقود الذي تعتمد عليه المستشفيات في تشغيل مولدات الكهرباء عند انقطاعها.