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حزب الجيل يحذر من حروب الشائعات فيما يتعلق بدور مصر بالقضية الفلسطينية

كتب:

محمد أباظة
10:29 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
حزب الجيل الديمقراطى

حزب الجيل الديمقراطى

حذر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الشعوب العربية، وفي القلب منها الشعب الفلسطيني من الوقوع في حروب الجيل الرابع والخامس، التي بدأ الأعداء وأصحاب مخططات تصفية القضية الفلسطينية من استخدامها بشكل واسع في الحرب الدائرة الآن، بين أهلنا في غزة وقوات الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة لها، مشيرا إلى أنهم يستهدفون الوقيعة بين الدولة المصرية، وهي الدولة التي كشفت مخطط التهجير القسري من غزة إلى سيناء، ورفضت ذلك بإصرار وقوة ووصفته بتصفية القضية الفلسطينية.

الشهابي: مصر هي الحاضنة للقضية الفلسطينية 

وتابع «الشهابي» في بيان له، أن الدولة المصرية هي الحاضنة للقضية الفلسطينية، والتي قدمت تضحيات كبيرة بالأرواح والمال في سبيلها على مدى 75 عاما الماضية، محذرا من الشائعات التي تم تداولها بشكل واسع حول اشتراط مصر جنسيات معينة لخروجها من معبر رفح، وأنها حددت أسماء الجرحى والمصابين الذين ستستقبلهم في مستشفياتها للعلاج.

التحذير من الشائعات

وأكد، على عدم صحة هذه الشائعات طبقا لتصريح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس، أن وزارته تقدمت لمصر بكشف بأسماء المصابين والجرحى المطلوب علاجهم بالمستشفيات المصرية وأنه تم الموافقة عليه.

وأضاف «الشهابي» أن الأسماء التي تضمنها الكشف الذي قدمته وزارة الصحة الفلسطينية هم الذين استقبلهم معبر رفح وفحصتهم اللجان الصحية، وتم حملهم إلى المستشفيات المصرية عبر 40 سيارة إسعاف.

وأوضح رئيس حزب الجيل أن السلطات المصرية قدمت تسهيلات قدرها الجانب الفلسطيني، ومنها أنه تم إدخال الجرحى والمصابين دون جوزات السفر، وجرى الاكتفاء ببطاقة الهوية بالمخالفة لقواعد الانتقال بين الدول، مشددا على أن المصابين لم ينتظروا طويلا وتم إدخالهم إلى مصر.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.