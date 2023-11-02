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مرصد الأزهر يدعم فلسطين بمقتطفات من كتاب «حرب التحرير الفلسطينية»

كتب:

أحمد الشرقاوي
01:14 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
مرصد الأزهر ينشر مقتطفات لكتاب «حرب التحرير الفلسطينية» للراحل عبد الوهاب المسيري

مرصد الأزهر ينشر مقتطفات لكتاب «حرب التحرير الفلسطينية» للراحل عبد الوهاب المسيري

حث مرصد الأزهر الشريف، المقاومة الفلسطينية، على الصمود والوقوف ضد الاحتلال  الإسرائيلي للدفاع عن أرضهم التاريخية، وذلك من خلال نشر بعض كلمات للمفكر الراحل عبد الوهاب المسيري في كتابه «من الانتفاضة إلى حرب التحرير الفلسطينية».

حرب التحرير الفلسطينية

وقال المفكر الراحل عبد الوهاب المسيري خلال حديثه عن القضية الفلسطينية «إن إيصال القيم غير المحسوسة مثل الحق والعدل للعدو يتطلب الضغط على حواسه الخمس من خلال العديد من الرسائل المسلحة، حتى يعرف أن العربي الحقيقي ليس مجرد صورة باهتة في وجدانه يمكنه تغييبها، وإنما هو قوة واقعية يمكن أن تسبب له خسارة فادحة».

وأضاف المسيري في كتابه، أنه «كلما ازداد استسلام العربي زاد التطرف الصهيوني وزاد التمسك بالمستوطنات وبكل شبر من الأرض المحتلة، والعكس بالعكس، فكلما زادت المقاومة والحوار المسلح، ازداد الصهاينة استعداداً لتقبل فكرة السلام الذي يستند إلى العدل والمقررات الدولية، بدلاً من السلام حسب الشروط الصهيونية أي الاستسلام الكامل».

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