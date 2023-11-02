عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى المقاصد في القدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المقاصد في القدس، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة، في وقت سابق، استشهاد أربعة مرضى سرطان جراء توقف المستشفى عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، علما بأنه المستشفى الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في القطاع، وهناك ما يقرب من 70 مريضًا معرضين للخطر، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، توقف 16 مستشفى من أصل 35 عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، موضحة أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.