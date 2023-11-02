تحول مياه بحر بورسعيد للون الأخضر عرض مستمر.. وخبير: الطحالب ليست سامة

عادت من جديد ظاهرة تلون مياه شاطئ بورسعيد باللون الأخضر حيث فوجئ المواطنين، بتحول مياه البحر مرة أخرى بعد فترة قصيرة.

وكان علماء من جامعة بورسعيد فسروا سبب تحول المياه إلى اللون الأخضر، جراء انتشار الطحالب الخضراء مع زبد البحر، بسبب الاختلال البيئي.

تكرار تلون مياه البحر بالأخضر

وحتى الآن تكرر تلون مياه شاطئ بورسعيد باللون الأخضر عدة مرات خلال 3 شهور منذ بدء ظهور الزبد الأبيض على الشاطئ.

وقال الدكتور حسين رشاد رئيس محمية أشتوم الجميل في بورسعيد، إن الدراسات التي أجراها المتخصصين بالمحمية أظهرت عينات من «الطحالب الخضراء» في أماكن مختلفة على شواطئ بورسعيد التي تسبب اللون الأخضر للمياه، كما أكدت الدراسات عدم سمية «الطحالب الخضراء»

وأشار الدكتور حسين رشاد، إلى تعدد ظهور اللون الأخضر «الطحالب الخضراء» هو نتيجة طبيعيه لارتفاع درجات الحرارة وطلاطم الأمواج الشديدة والرواسب التي خلفتها الأمواج بفعل الزلازل والأعاصير التي شهدتها دول البحر المتوسط منها ليبيا ولن تنتهي هذه الظاهرة حتى هدوء قاع البحر.