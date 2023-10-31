رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: مسيرتان تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

كتب:

هانى حسن
08:57 ص | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
قاعدة عين الأسد

قاعدة عين الأسد

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن مسيرتين تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق دون إصابات أو أضرار.

وتعرضت القاعدة في وقت سابق، وعلى مدار يومين متتاليين لهجوم بطائرات مسيرة وقذائف صاروخية.

وذكرت مصادر أمريكية، أن سفينة حربية أمريكية قرب اليمن تمكنت من اعتراض طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان القاعدة، موضحة أن القاعدة العسكرية الأمريكية في العراق تعرضت لمحاولات قصف على مدار يومين متتاليين.

اقرأ المزيد:

7 معلومات عن قاعدة عين الأسد العراقية.. تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة استمر 48 ساعة

قاعدة «عين الأسد» في مرمي الصواريخ.. ومراسيم رئاسية في الجيش السوري

إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على قاعدة عين الأسد بالعراق

اعتقال 4 من مطلقي الصواريخ على قاعدة «عين الأسد» العراقية
بقلم هانى حسن