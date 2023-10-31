«القاهرة الإخبارية»: مسيرتان تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن مسيرتين تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق دون إصابات أو أضرار.

وتعرضت القاعدة في وقت سابق، وعلى مدار يومين متتاليين لهجوم بطائرات مسيرة وقذائف صاروخية.

وذكرت مصادر أمريكية، أن سفينة حربية أمريكية قرب اليمن تمكنت من اعتراض طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان القاعدة، موضحة أن القاعدة العسكرية الأمريكية في العراق تعرضت لمحاولات قصف على مدار يومين متتاليين.