من هو الجنرال الأمريكي الملقب بـ«سفاح العراق» وبماذا نصح قوات الاحتلال؟

اضطراب في المشهد السياسي العالمي، بعد أن نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومًا بريًا وبحريًا وجويًا عنيف جداً على قطاع غزة أمس الجمعة، ليرتفع أعداد من ارتقوا إلى أكثر من 7 آلاف شهيد في القطاع، وسط أنباء عن تكبد قوات الاحتلال خسائر كبيرة، مما دفع الولايات المتحدة لزيادة الدعم الموجه لقوات الاحتلال.

ولم يعد الدعم الأمريكي لقوات الاحتلال الإسرائيلي قاصرًا على الدعم المادي والسلاح، وإنما أرسلت واشنطن عدد من خبرائها العسكريين من مشاة البحرية الأمريكية والعسكريين إلى دولة الاحتلال الإسرائيلية لتقديم الدعم والمشاركة في إدارة الحرب في القطاع، ومن بين هؤلاء الضباط الجنرال جيمس جلين، الملقب بـ«سفاح العراق»، وفقاً لموقع «أكسيوس».

بماذا نصح سفاح العراق قوات الاحتلال؟

ويحاول العسكريون الأمريكيون ومنهم «سفاح العراق»، الجنرال جيمس جلين، إثناء قوات الاحتلال عن التورط في حرب دموية تنتقل من منزل إلى آخر، كالذي شاركت فيه الولايات المتحدة خلال حرب العراق، وفق ما نقلت شبكة «سي إن إن».

ويساعد الجنرال الأمريكي «جلين» قوات الاحتلال على وضع استراتيجية لهزيمة حركات المقاومة الفلسطينية من خلال توجيه ضربات جوية دقيقة، بدلاً من شن هجوم بري على المدنيين.

يشار أن الجنرال جيمس جلين شارك في حرب العراق وتحديدًا في الفلوجة، حيث قام بمعارك دموية، وقصف المنطقة بأسلحة محرمة دوليًا باستخدام الفسفور الأبيض، ولاحقًا اعتذرت الولايات المتحدة عن شن الهجوم على العراق، وفق موقع «روسيا اليوم».

من هو الجنرال جيمس جلين الملقب بسفاح العراق؟

ترأس الجنرال جيمس جلين العمليات الخاصة لمشاة البحرية، وهو يتقلد منصب نائب القائد لشؤون القوى العاملة والاحتياط في مشاة البحرية.

تخرج جلين من الأكاديمية البحرية الأمريكية عام 1989 ليحصل على الشهادة العليا للعلوم، ثم حصل على درجة الماجستير في العلوم في شؤون الأمن القومي من الكلية الحربية للجيش الأمريكي، ثم حصل على درجة الماجستير في الدراسات العسكرية، كما أنه تخرج من مدرسة الحرب البرمائية لسلاح مشاة البحرية، وفق موقع أكسيوس

تولى «سفاح العراق» منصب مساعد عسكري لقائد مشاة البحرية من 2013 إلى 2015، ثم عمل كمدير لمكتب اتصالات المشاة من 2015 إلى 2017، ثم تولي القائد العام لفرقة العمل المشتركة للعمليات الخاصة، ثم تولي منصب القائد العام لمستودع تجنيد مشاة البحرية حتى 2020، حتى تولي منصب نائب القائد العام لقيادة التدريب والتعليم لقوات مشاة البحرية الأمريكية.

تم تعيينه كنائب لقائد شئون القوى العاملة والاحتياط في قوات مشاه البحرية والأمريكية.